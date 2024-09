Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl auf dem Kaufland Parkplatz - Unbekannter fordert Bargeld (04.09.2024)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend einen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Carl-Benz-Straße bestohlen. Gegen 23 Uhr parkte ein 32-Jähriger an den E-Ladeplätzen auf dem Parkplatz des Kauflands. Während der junge Mann sich an einer der Säulen anmeldete, rief ihm ein Unbekannter aus Richtung des Kaufland Parkhauses zu, so dass sich der 32-Jährige umdrehte. In der Folge lief ihm der Unbekannte entgegen und forderte ihn mit den Worten "Geld her" zur Herausgabe von Bargeld auf. Daraufhin warf der 32-Jährige eine mitgeführte Geldtasche in Richtung des Diebes auf den Boden. Dieser nahm die Tasche auf und flüchtete anschließend über einen Fußweg in Richtung Reichenaustraße.

Zu dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170-175 Zentimeter groß, schwarzer Hoodie mit Reißverschluss und Kapuze auf dem Kopf, schwarze Jogginghose, weiße Sneaker.

Zeugen, die gegen 23 Uhr Verdächtiges auf dem Parkplatz des Kaufland beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 in Verbindung zu setzen.

