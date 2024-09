Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fassade eines Gebäudes auf dem Bodanplatz beschmiert (26.08./02.09.2024)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 26.08.2024, und Montag, 02.09.2024, haben Unbekannte die Fassade eines Gebäudes auf dem Bodanplatz beschmiert. Über ein an dem Haus stehendes Gerüst gelangten die Täter in den Bereich des dritten Obergeschosses, wo sie großflächig mehrere Schriftzüge an die Wand schmierten. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell