Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hauptstraße - weißen Toyota Yaris auf dem Kundenparkplatz einer Metzgerei angefahren und geflüchtet (04.09.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Mittwochmorgen, im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Kundenparkplatz einer Metzgerei in der Hauptstraße einen Unfall verursacht und ist anschließen geflüchtet. Der Unbekannte touchiert den dort geparkten weißen Toyota Yaris auf der rechten Fahrzeugseite im mittleren/hinteren Bereich des Wagens und richtete dabei einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend einfach davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen grauen/silberenen Mercedes gehandelt haben, der während des Einkaufs neben dem Toyota stand und kurz zuvor wegfuhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

