Schonach im Schwarzwald (ots) - Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr ist es in einem Dachstuhl in der Straße "Grubweg" zu einem Brand gekommen. In dem Dachstuhl kam es zu einem Feuer, ausgelöst vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Die angeforderte Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff und konnte eine ...

mehr