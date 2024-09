Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Dachstuhlbrand im Grubweg (04.09.2024)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr ist es in einem Dachstuhl in der Straße "Grubweg" zu einem Brand gekommen. In dem Dachstuhl kam es zu einem Feuer, ausgelöst vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Die angeforderte Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff und konnte eine Ausbreitung verhindern, so dass das Gebäude bewohnbar blieb. Durch das Feuer kam es zu einem Gebäudeschaden, den die Polizei auf rund 20.000 Euro bezifferte. Personen kamen nicht zu Schaden.

