Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Weingut

Rheinbreitbach, Rheinblickstraße (ots)

In der Nacht vom 03.07. auf den 04.07.2024 kam es zu einem Einbruch in Rheinbreitbach. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen ein Vorhängeschloss an der Zugangstür auf und entwendeten aus dem Inneren eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

