Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einsatz von Feuerwehr nach Gasleitungsbruch (04.09.2024)

Donaueschingen (ots)

Bewohner eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße haben am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, eine geplatzte Gasleitung bemerkt und daraufhin den Notruf betätigt. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass eine Abbruchkante an einer Baugrube auf einer Länge von etwa 15 Metern abbrach und zwei Meter nach unten fiel. Dabei schlug sie die darunterliegende Gasleitung leck. Wegen des Gasaustritts räumten die Polizei und Feuerwehr die umliegenden Gebäude um eine Gefährdung für die Anwohner auszuschließen. Mitarbeiter der Stadtwerke Villingen-Schwenningens konnte das Leck provisorisch abdichten. Durch den einsetzten Starkregen mussten sie allerdings nochmals mit erhöhtem Personal und Gerätebedarf anrücken, um die Baugrube abzusichern. Die evakuierten Bewohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

