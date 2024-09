Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, K5522

Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit 11.500 Euro Schaden (03.09.2024)

Bösingen - K 5522 (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein 19-jähriger Autofahrer am Dienstag, gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 5522. Verkehrsbedingt musste eine ebenfalls 19-jährige Mercedes-Fahrerin bremsen. Der dahinterfahrende junge Mann erkannte dies zu spät und fuhr mit einem Toyota auf die A-Klasse auf. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

