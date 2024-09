Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hewenstraße - weißen Ford Transit angefahren und geflüchtet (04.09.2024)

Engen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen eine Unfallflucht auf der Hewenstraße begangen. Im Zeitraum zwischen 07.50 Uhr und 8.15 Uhr touchierte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 9 geparkten weißen Ford Transit vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren. Ohne den Unfall anzuzeigen flüchtete der Verursacher anschließend. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 mit dem Polizeiposten Engen in Verbindung zu setzen.

