Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr Bochum löscht fünf nächtliche Kleinbrände in der Bochumer Innenstadt und in Wattenscheid

In der Nacht von Montag (19.08.) auf Dienstag (20.08.) musste die Feuerwehr Bochum fünf Kleinbrände in der Bochumer Innenstadt und in Wattenscheid löschen. In Bochum brannten drei Mülltonnen, in Wattenscheid standen Roller in Flammen. Verletzte gab es keine.

Der erste Einsatz ereignete sich um kurz vor 23:30 Uhr an der Kortumstraße Ecke Bongardstraße. Dort brannte ein kleiner Müllbehälter, der schnell mit einigen Litern Wasser abgelöscht werden konnte. Knapp eine halbe Stunden später, um kurz vor Mitternacht, brannte dann eine Mülltonne an der Bleichstraße auf einem Hinterhof. Auch diese konnten die Einsatzkräfte schnell ablöschen. Um 00:40 Uhr brannte erneut eine Mülltonne, dieses Mal an der Wittener Straße direkt vor einem Mehrfamilienhaus und der Brand drohte bereits auf das Gebäude überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden, der Treppenraum des Hauses war jedoch schon leicht verraucht und musste mit einem Hochdrucklüfter belüftet werden. Nach rund einer Stunde war dieser Einsatz beendet.

Um 02:12 Uhr ging dann die erste Meldung zu einem Brand in Wattenscheid ein. An der Lohackerstraße brannte ein Roller auf der Straße. Nur wenige Minuten später, um 02:30 Uhr wurde erneut ein brennender Roller gemeldet, dieses Mal an der Emdenstraße in Höntrop. Beide Brände konnten die Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid schnell mit einem Strahlrohr ablöschen.

Zur Brandursache der Brände hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

