FW-BO: Brand im Dach eines Mehrfamilienhauses in Oberdahlhausen

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstag den 15.08.2024 gegen 13:20 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die einen Dachstuhlbrand in der Scharpenseelstr meldeten. Daraufhin wurden sofort Einsatzkräfte der Feuerwachen I, II und der Wache III zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine leichte Rauchentwicklung aus dem Dach festgestellt werden. Vermutlich durch Schweißarbeiten wurden Teile der Dachkonstruktion in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr wurden Teile des Daches aufgenommen und die Brandnester abgelöscht. Insgesamt waren rund 40 Einsatkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde bei diesem Einsatz durch die Löscheinheiten Linden und Dahlhausen unterstützt.

