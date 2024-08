Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 05.08.24

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zusammenstoß von zwei Pkw

Sonntagmittag befuhr ein 88-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn mit einer 83-jährigen Beifahrerin mit dem Auto die L11 aus Leerhafe kommend in Richtung Wittmund. An der Kreuzung zur B210 kollidierte der Toyota des 88-Jährigen mit dem Alfa Romeo eines 55-jährigen Mannes aus Bocholt, der zu diesem Zeitpunkt auf der bevorrechtigten Bundesstraße in Richtung Aurich fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Toyotas leicht verletzt. Es entstand ein Schaden an den beiden Pkw in Höhe einer fünfstelligen Summe. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Wittmund - Vorfahrtsverstoß mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Motorradfahrer auf der B210 bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 85-jähriger Wittmunder, der die Isumser Straße aus Leerhafe kommend in Richtung Wittmund befuhr, übersah den bevorrechtigten, 36-jährigen Wilhelmshavener auf seinem Motorrad, der die Bundesstraße in Richtung Aurich befuhr. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw und des Motorrads, wodurch der Wilhelmshavener schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand zudem ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Pkw und das Motorrad wurden abgeschleppt.

