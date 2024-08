Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, den 05.08.24

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Terrassenmöbel eines Restaurants beschädigt

In der Nacht zu Sonntag, gegen 03:20 Uhr, randalierten mehrere, unbekannte Personen vor einem Restaurant in der Straße "Am Hafen Ost" in Carolinensiel. Im Zuge dessen wurden auch Terrassenmöbel und weitere Gegenstände des Restaurants beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Hinweise nimmt die

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell