POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 02./03.08.2024

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Betrunkener pöbelt, verletzt eine Frau und wandert ins Gewahrsam.

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, pöbelte ein 24-Jähriger aus Aurich am Georgswall wahllos Passanten an, die sich im Ausklang des Bierfestes dort noch befanden. Dabei schubste er eine zufällig vorbeikommende 27-jährige Auricherin, die zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Durch den hinzugerufenen Sicherheitsdienst kann den 24-Jährigen von dem Rest trennen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Sachverhalt auf, wobei der Beschuldigte immer wieder versuchte, die übrigen Personen zu provozieren. Letztlich erhielt der junge Mann einen Platzverweis, welchem er nicht nachkam und in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

Aurich - Mann erhält unvermittelten Faustschlag

Im Carolinengang begegneten sich am Samstag, gegen 01:30 Uhr, ein 23-jähriger Auricher und ein bislang unbekannter Mann. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der Unbekannte dem Auricher mit der Faust ins Gesicht, woraufhin das Opfer zu Boden ging. Durch seine Begleiter wurde der Täter von weiteren Übergriffen abgehalten und sie entfernten sich fußläufig. Das Opfer wurde leicht im Gesicht verletzt. Opfer und Täter sind sich mutmaßlich flüchtig bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aurich - Alufelgen mit Bereifung entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 14:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Tjüchkampstraße alle vier Reifen von einem zum Verkauf stehenden Fahrzeug des dortigen Autohauses. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215).

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad zur Polizei.

Ein 19-jähriger Mann aus Sande fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad zur Polizeidienststelle und ließ dort auf dem Parkplatz mehrfach seinen Motor grundlos aufheulen. Anschließend posierte er vor den Fenstern der Dienststelle wie ein Bodybuilder. Die Polizeibeamten waren auf den Mann aufmerksam geworden und stellten ihn zur Rede. Bei der Überprüfung konnte schließlich ermittelt werden, dass der 19-Jährige nicht über die Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrades verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Ihlow - Frau wird vom eigenen Pkw eingeklemmt.

Eine 58-Jährige Frau aus der Gemeinde Südbrookmerland parkte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Friesenstraße und verließ das Fahrzeug, ohne den Pkw gegen Wegrollen zu sichern. Der Wagen setzte sich in Bewegung und die Frau versuchte den Pkw anzuhalten. Dabei wurde sie zwischen ihrem eigenen und einem ebenfalls dort geparkten Pkw eingeklemmt. Die Frau wurde verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Auricher Krankenhaus verbracht werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Norden - Versuchte Flucht nach Ladendiebstahl

In einem Einkaufsmarkt im Norder Tor ist es am Freitag gegen 21:45 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Ein 36-jähriger Mann aus Norden hatte sich zunächst in dem Geschäft verdächtig verhalten und wurde daraufhin durch das Verkaufspersonal angesprochen. Er versuchte zu flüchten, konnte aber vom Sicherheitsdienst festgehalten und an die hinzugerufene Polizei übergeben werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Mann Diebesgut im Wert von über 500 Euro festgestellt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Marienhafe - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Bei der Kontrolle eines Pkw in der Rosenstraße stellten Polizeibeamte am Freitagabend fest, dass der 49-jährige Fahrzeugführer aus Leer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Mittels einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung an einem speziellen Messgerät wurde eine Beeinflussung von über 0,7 Promille festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Halbemond - Vom Unfallort geflüchtet

Am Donnerstagabend (01.08.2024) gegen 21:30 Uhr kam es auf der Nadörster Straße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein sehr langsam und unsicher fahrender blauer PKW BMW befuhr die Nadörster Straße von der B72 kommend in Richtung Halbemond. Eine dahinter mit einem schwarzen PKW VW Golf fahrende 22-jährige Frau überholte den PKW BMW deshalb. Nach dem Überholvorgang beschleunigte der PKW BMW stark, fuhr sehr dicht auf den PKW der 22-Jährigen auf und überholte diesen. Während des Überholvorgangs geriet der PKW BMW zu weit nach rechts, worauf es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW VW Golf kam. In der Folge fuhr der BMW mit hoher Geschwindigkeit weiter und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Grünstreifen überfuhr er einen Leitpfosten. Letztendlich flüchtete der PKW BMW weiter in Richtung Halbemond. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich mit der Norder Polizei unter 04931/9210 telefonisch in Verbindung zu setzen. Besonders ein bislang unbekannt gebliebener ca. 30-jähriger Mann mit einem schwarzen VW Passat wird als Zeuge gesucht. Der Mann hatte den BMW zuvor an einer Tankstelle gesehen.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

