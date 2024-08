Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schwerer Unfall auf der Dietrichsfelder Straße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Schwerer Unfall auf der Dietrichsfelder Straße

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Aurich-Dietrichsfeld ereignet. Ein 27-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Dietrichsfelder Straße in Richtung Plaggenburg unterwegs. In Höhe Hühnenschlootweg kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Funkmast. Der Mann wurde schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr waren im Einsatz. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen ins Krankenhaus. Die Dietrichsfelder Straße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 16.30 Uhr vollgesperrt.

