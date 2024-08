Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Altöl im Kleidercontainer entsorgt

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Altöl im Kleidercontainer entsorgt

Größere Mengen Altöl sind vorvergangene Woche in einem Altkleidercontainer an der Hauptstraße in Berumbur entsorgt worden. Der Container befindet sich auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarkts. Die Tat ereignete sich vermutlich am Donnerstag, 18.07.2024, zwischen 8 Uhr und 12.35 Uhr. Da der Markt zu dieser Zeit geöffnet hatte und sich auf dem Parkplatz Publikumsverkehr aufgehalten haben dürfte, sucht die Polizei mögliche Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

In Wiesmoor ist am Dienstag ein Pedelec gestohlen worden. Unbekannte entwendeten vor einem Supermarkt an der Hauptstraße ein rotes E-Bike der Marke Kalkhoff. Die Tatzeit liegt zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr. Die Polizei Wiesmoor nimmt Hinweise unter 04944 914050 entgegen.

