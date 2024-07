POL-AUR: Wittmund - Transporter kollidiert mit Baum

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Fahrradcomputer gestohlen In der Osterstraße in Norden ist am Dienstag der Fahrradcomputer eines E-Bikes gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen. Norden - Diebstahl aus Gemeindehaus Unbekannte sind in ein Gemeindehaus in der ...

mehr