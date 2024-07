Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto auf Parkplatz zerkratzt

In Aurich-Tannenhausen haben Unbekannte am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 15.40 Uhr ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde ein grauer VW Passat auf dem Parkplatz des Mehrzweckgeländes in der Straße Am Stadion. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Auto touchiert und geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Montag auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in Wiesmoor ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Radfahrer, stieß zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr gegen die Beifahrerseite eines blauen Audi S6. Der Wagen stand am Eingang des Parkplatzes, in unmittelbarer Nähe zum Geh- und Radweg der B436. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Strackholt - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Strackholt ereignet hat. Auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße Hohe Thee beschädigte zwischen 2 Uhr und 21 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Peugeot 208 an der Fahrerseite. Am Vormittag soll neben dem Peugeot ein grauer Opel Insignia mit Emder Städtekennung gestanden haben, welcher zu zwei jungen Frauen gehörte. Die beiden Frauen und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell