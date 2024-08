Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter-Fahrer verletzt

Aurich - Unfallflucht

Aurich-Extum - Unfallverursacher gesucht

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Gegen 9.40 Uhr wollte ein 69-jähriger Audi-Fahrer vom Thedaweg nach rechts auf die Julianenburger Straße abbiegen. Beim Abbiegen stieß der Audi-Fahrer mit einem 28-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen, der dort auf dem Radweg in Fahrtrichtung Emder Straße fuhr. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht am Georgswall

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch auf dem Parkplatz Georgswall in Aurich ereignet. Zwischen 9.20 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Peugeot Rifter. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich-Extum - Unfallverursacher gesucht

Am Fahrbahnrand im Andenbeerweg in Aurich wurde am Mittwoch ein grauer Opel Insignia beschädigt. Zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr stieß offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den vorderen rechten Radkasten des Opel und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

In der Straße Glückauf in Norden kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde im Zeitraum von 18 Uhr bis 18.55 Uhr ein schwarzer MG Roewe. Der Wagen stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts. Der Schaden wird auf eine vierstellige Euro-Summe geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Norden angehalten. Der 60-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell