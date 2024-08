Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

In Westerholt kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte stiegen nach ersten Erkenntnissen in der Straße Zum Sportzentrum auf das Dach einer Turnhalle und beschädigten mehrere Lichtkuppeln und Lüfter. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 22.07.2024, bis Freitag, 26.07.2024. Auf dem Schulhof der Grundschule Willmsfeld wurden auch ein Tisch und zwei Bänke beschädigt. Zeugen, die in der Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 04971 926500 zu melden.

In Utarp hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. In der Narper Straße touchierte ein Unbekannter zwischen 18 Uhr und 22 Uhr einen grauen Opel Crossland an der Front. Der Wagen stand in Höhe der Hausnummer 3. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

