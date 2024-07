Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Diebe fest (28.06.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Der Diebstahl aus einem Auto hat am Freitag für zwei Männer zu deren Festnahme geführt. Einem Anwohner fielen gegen 23 Uhr zwei Männer an einem geparkten VW in der Hirschbergstraße auf. Er bemerkte, wie einer der Beiden mit einem Stein eine Fensterscheibe des Autos einschlug und sich Zugang zum Innenraum verschaffte. Sie entwendeten Geld und Kleidung daraus. Der Zeuge filmte den Vorgang und verständig-te zeitgleich die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Täter festgenommen werden. Das Diebesgut fand den Weg zum rechtmäßigen Besitzer zurück. Gegen die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ ein Richter des Amtsgerichtes Villingen-Schwenningen am Montag Haftbefehl gegen sie, die anschließend in eine Justizvoll-zugsanstalt gebracht wurden.

