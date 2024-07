Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter - Zeugenaufruf (01.07.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, ist es auf einem Fußgängerüberweg in der Sebastian-Kneipp-Straße zu einem Unfall zwischen einem grauen VW und einem E-Scooter gekommen. Eine 41-jährige fuhr mit ihrem VW langsam an einen Fußgängerüberweg heran. Als sich der vordere Teil des Autos bereits darauf befand, kam ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf den Fußgängerüberweg gefahren. Er stieß seitlich gegen den rechten Kotflügel des VWs. Durch den Zusammenstoß entstand am VW ein Sachschaden von 1.500 Euro. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Die Frau berichtete, dass sich zwei Personen auf dem Gefährt befunden haben sollen. Ob sich einer der Beiden verletzte, ist nicht bekannt. Die Polizei in Villingen sucht nun Zeugen zu Unfall. Diese können sich unter der Tel.: 07721 / 6010 melden.

