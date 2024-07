POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Max-Stromeyer-Straße - schwarzen Mercedes E-Klasse beschädigt und geflüchtet (26.06.2024)

Singen, Beuren (ots) - Vermutlich durch heruntergefallene Zigarettenglut ist es am Dienstagmorgen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kiefernstraße gekommen. Gegen 11.30 Uhr wachte der 60-jährige Bewohner aufgrund starken Rauchs in seiner Wohnung auf und bat daraufhin seine Nachbarn, die Feuerwehr zu verständigen. Beim Eintreffen der Wehrmänner ...

mehr