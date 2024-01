Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach körperlicher Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen

Saalfeld (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Blankenburger Straße in Saalfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen. Gegen 17 Uhr kam es zwischen den beiden zunächst zum verbalen Streit und anschließendem, gegenseitigen Schubsen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge soll die 13-Jährige dann die 14-Jährige an ihren Haaren zu Boden gerissen und sie mutmaßlich mehrmals geschlagen haben. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort war die 14-jährige Tatverdächtige nicht mehr am Einsatzort zugegen. Die verletzte 13-Jährige suchte anschließend im Beisein ihrer Mutter das Saalfelder Krankenhaus auf. Bereits im Vorhinein soll es zwischen den beiden über die sozialen Medien zum Streit gekommen sein, sodass neben der Körperverletzungsanzeige auch aufgrund des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt wird- die entsprechenden Befragungen und Maßnahmen dauern an.

