Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anhänger umgekippt

Blankenhain (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B85 Höhe Abzweig Neusaalborn. Hier befuhr eine 31-jährige Subarufahrerin die Bundesstraße in Richtung Blankenhain. Dabei kam sie mit dem mitgeführten Anhänger nach rechts auf den Grünstreifen, dieser schaukelte sich auf und kippte in der Folge um. Am Anhänger entstand Totalschaden. Für die Bergung mittels Kran musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden bevor die Unfallstelle gegen 13 Uhr komplett geräumt war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell