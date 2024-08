Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Imbiss

Bereits in der Nacht zum Freitag, 19.07.2024, kam es in Südbrookmerland zu einem Einbruch in einen Imbiss. Nach aktuellem Erkenntnisstand verschafften sich drei bislang unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant im Mittelweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die drei Täter werden beschrieben als unterschiedlich groß, einer von ihnen war deutlich größer als die beiden anderen. Einer der Männer trug eine auffällige Jacke mit hellem Stoff im Schulterbereich. Die Tat ereignete sich zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen in dem Bereich geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Neßmersiel - Diebstahl am Hafen

Am Hafen in Neßmersiel kam es Anfang der Woche zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr in der Hafenstraße im Bereich des Spülsiels ein Weidezaungerät, ein Solarpanel und eine Solarbox. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Unfallflucht am Kreisel

Eine Unfallflucht hat sich am vergangenen Samstag beim Kreisel an der Bundesstraße in Lütetsburg ereignet. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer fuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Pedelec in den Kreisel, als ihm ein Autofahrer, der aus Richtung Hage kam, die Vorfahrt nahm. Der Fahrradfahrer stürzte aufgrund seines Bremsmanövers und das Pedelec wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Er fuhr einen roten Kombi mit Städtekennung "GM". Hinter dem Unfallverursacher soll sich in einem grauen Pkw ein Unfallzeuge befunden haben. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Halbemond - Betrunken Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstag in Halbemond einen Unfall verursacht. Gegen 21.25 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf der Nadörster Straße in Richtung Halbemond. Als er eine vorausfahrende 22-jährige VW-Fahrerin überholte, streifte er den Wagen der Frau seitlich und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW-Fahrer flüchtete von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später ermittelt werden. Die Beamten stellten bei dem 58-Jährigen eine erhebliche Beeinflussung durch Alkohol fest. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

