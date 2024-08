Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Zwei mutmaßliche Ladendiebe gestellt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Zwei mutmaßliche Ladendiebe gestellt

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstag in Neuharlingersiel von der Polizei festgenommen worden. Die Männer entwendeten gegen 14 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Otzumer Balje Tabakwaren und versuchten zu flüchten. Das Marktpersonal konnte die Männer stellen, wobei sich einer von ihnen noch versuchte loszureißen. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen im Alter von 37 und 39 Jahren vor Ort vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass zumindest einer der Männer bereits bei Diebstählen am 12. und 13. Juli in Supermärkten in Hooksiel, Carolinensiel und Neuharlingersiel agiert hatte. Bei den Taten waren Tabakwaren und Alkohol in größerem Umfang von zwei Personen entwendet worden. Nach Tatbegehung hatten sie sich von einem dritten Täter mit einem blauen Renault Captur mit französischem Kennzeichen von den Tatorten abholen lassen.

Der 39-jährige Beschuldigte wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich dem Haftrichter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der zweite Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Taten dauern an.

Wer Hinweise auf den Verbleib des dritten Täters mit dem blauen Renault Captur mit französischen Kennzeichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell