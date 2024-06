Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Mehrere Autos sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Herrenalb durch Unbekannte beschädigt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr insgesamt drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge in der Ettlinger Straße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. In einem Fall wurde die Luft aus einem Reifen herausgelassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Schätzungen auf 6.000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell