Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen -Pkw fährt gegen Traktoranhänger- Frau schwer verletzt

Neuhausen (ots)

Schwer verletzt worden ist heute eine Fahrzeuglenkerin nach einem Zusammenstoß mit einem Anhänger eines Traktors auf der Landstraße 573.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr nach 12 Uhr eine 82-jährige Fahrzeuglenkerin eines BMW die Landstraße 573 von Steinegg kommend in Richtung Tiefenbronn. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Pkw in einer Rechtskurve vermeintlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Anhänger eines Traktors. Die Frau zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Auf Grund der nicht zu öffnenden Fahrzeugtür wurde diese seitens der Feuerwehr geöffnet, sodass die Lenkerin in ein Krankenhaus verbracht werden konnte.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 35 000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen bis ca. 13 Uhr gesperrt.

Neben er Polizei waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle

