POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte setzen Spielplatzgerät in Brand - Zeugen gesucht

Neuenbürg (ots) - Alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs gewesen ist am Freitagabend eine Frau in Neuenbürg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 25-Jährige mit ihrem E-Scooter gegen 20:15 Uhr die Bahnhofstraße in Neuenbürg. Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neuenbürg fiel der abgelaufene Versicherungsschutz des Gefährts auf und ...

mehr