Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher waren an zwei Örtlichkeiten aktiv

Pforzheim (ots)

Von Freitag auf Samstag ist in eine Gaststätte und in eine nahegelegene Firma in Vollmaringen eingebrochen worden.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 13:50 Uhr suchten die Täter die im Lachenwiesenweg ansässige Gaststätte auf und gelangten über ein Fenster ins Innere. Dort durchwühlen sie sämtliche Schränke und entwendeten Geldkassetten. Auf welche Höhe sich das Diebesgut beläuft, ist derzeit noch nicht bekannt.

Etwa im selben Zeitraum suchten Einbrecher eine Firma in der Schönbuchstraße auf. Dort gelangen die Täter offenbar ebenfalls über ein Fenster ins Innere und hinterließen Beschädigungen an einem Rollanden. Weiterhin waren Firmenfahrzeuge durchwühlt worden. Ob neben dem Sachschaden auch ein Diebstahlsschaden entstanden ist und auf welche Höhe sich der Gesamtsachschaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

