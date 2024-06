POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Pforzheim (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Südweststadt gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Donnerstag gegen 00:30 Uhr in einer Gaststätte in der Jahnstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Zuge der ...

mehr