Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Dank GPS-Tracking: Gestohlenes Fahrrad geortet

Mühlacker (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen "orten" können, welcher ein zuvor entwendetes Elektrofahrrad bei sich hatte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war das E-Bike, bis gegen 1:45 Uhr, vor einem Lokal in der Bahnhofstraße abgestellt worden. Es war mit einer GPS-Überwachung ausgestattet, so dass der Standort des Fahrrades unmittelbar nach dem Diebstahl sichtbar wurde und es vor einem Haus in Mühlacker wieder aufgefunden werden konnte. Ob der an der Anschrift wohnhafte 18-Jährige das Fahrrad entwendete oder es an einer anderen Örtlichkeit gefunden und dann mitgenommen hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Tipps Ihrer Polizei finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Mechanische Sicherungen für Zweiräder

- Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zweiradschlösser werden in die Klassen A (Fahrräder) und B (Motorräder) eingestuft. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesiegel versehene Schlösser wurden in den VdS-Laboratorien umfangreichen und strengen Tests unterzogen. Auch die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Tests von Fahrradschlössern im Internet: www.test.de.

- Wichtig bei Fahrrädern und E-Scootern: Die Fahrzeuge immer anschließen, damit sie nicht weggetragen werden können. Hierfür beim Schlosskauf auf ein ausreichend großes Schloss zum Anschließen achten. E-Scooter bieten den Vorteil, dass diese zusammengeklappt und durch den Eigentümer mitgenommen werden können. Grundsätzlich sollte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und E-Scooter nur in Ausnahmefällen unbeaufsichtigt abgestellt werden.

Ortung mit Hilfe von GPS-Tracking

GPS-Tracker sind (versteckte) Sender am Fahrrad, die den Besitzer per SMS alarmieren, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort des Fahrrades. Solche GPS-Systeme eignen sich besonders für Elektro-fahrräder. Sie sollten über folgende Alarmfunktionen verfügen:

- Der Standort des Rades sollte über das Mobiltelefon angezeigt werden können.

- Der GPS-Tracker sollte einen Alarm an das Mobiltelefon des Besitzers senden, wenn das Rad bewegt wird oder einen zuvor festgelegten Umkreis (Geo-Fence) verlässt.

Wichtig: Machen Sie sich niemals allein auf die Suche nach Ihrem Rad, schalten Sie unbedingt die Polizei ein!

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell