POL-UL: (BC) Riedlingen - Brand in Wohnung

Am Sonntag kam es in Riedlingen zu einem Küchenbrand.

Ulm (ots)

Kurz vor 07.00 kam es im Conrad-Graf-Ring zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Vor Ort befand sich die Küche einer Wohnung in Brand. Die Ursache hierfür war nach ersten Erkenntnissen eine Fettverpuffung beim Kochen. Die 75-jährige Bewohnerin erlitt schwere Brandverletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung löschen. Das Mehrfamilienhaus blieb bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

