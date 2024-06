Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt worden ist am Mittwochnachmittag in der Pforzheimer Innenstadt offenbar ein Kind in einem Fahrradanhänger, nachdem seine Mutter auf dem Fahrrad zuvor fast von einem Pkw angefahren wurde.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin mutmaßlich gegen 16:40 Uhr vom Bahnübergang kommend die Durlacher Straße stadteinwärts. An ihrem Fahrrad hatte sie offenbar einen Fahrradanhänger befestigt, in dem ihr Kind saß. Im Kreuzungsbereich auf Höhe der Maximilianstraße soll die 18-Jährige auf dem linken der beiden Fahrstreifen bei Rotlicht angehalten haben. Nachdem die dortige Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Fahrradfahrerin los und wollte mutmaßlich nach links in den Kreuzungsbereich einbiegen. Im dortigen Kurvenbereich schnitt offenbar ein bislang unbekannter männlicher Autofahrer mit seinem schwarzen Pkw die 18-jährige Fahrradfahrerin, in dem er von rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen der Fahrradfahrerin fuhr. In der Folge wich sie nach links aus und fuhr dabei anscheinend mit dem Fahrradanhänger gegen einen Bordstein der dortigen Verkehrsinsel. Daraufhin soll der Fahrradanhänger umgefallen sein, wodurch das Kind leicht am Kopf verletzt wurde.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen auf den Unfallhergang unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

