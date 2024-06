POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Alkoholisiert in Unfall verwickelt - Führerschein weg

Pforzheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist ein Feuer in einer gewerblich genutzten Halle ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei über einen Brandausbruch in einer Lagerhalle an der Eutinger Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen war bereits eine starke Rauchentwicklung am rund 6.000 qm ...

