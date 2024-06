POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Unverschlossene Fahrzeuge waren Ziel von Dieben

Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeipräsidium Pforzheim

(Enzkreis) Straubenhardt - Unverschlossene Fahrzeuge waren Ziel von Dieben

Straubenhardt (ots)

Bislang Unbekannte haben am vergangenem Wochenende in den Ortsteilen Feldrennach und Pfinzweiler Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging die unbekannte Täterschaft bewusst an geparkte Fahrzeuge heran und prüfte ob diese unverschlossen seien. Am Sonntagmorgen entwendete sie in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Pfinzweiler neben Bargeld eine Sonnenbrille. In Feldrennach wurde in der Hölderlinstraße eine Bankkarte aus einem unverschlossenem Auto gestohlen. Ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bankkarten sowie ein Werkzeug waren die Ausbeute aus einem geparkten Pkw in der Maienstraße. Zwei unbekannte männliche Personen gingen, nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, gegen 02:30 Uhr an ein geparktes Fahrzeug in der Straße "Am Birkenbusch" heran und entwendeten hieraus Bargeld und Kopfhörer. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Von den Tätern aus der Straße "Am Birkenbusch" liegen Personenbeschreibungen vor. Danach soll der erste Mann 20 bis 30 Jahre alt, mit schlanker Figur und circa 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Auffällig ist sein Oberlippenbart. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet und trug eine schwarze Basecap und hatte eine schwarze Umhängetasche um. Zum zweiten Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er von schlanker Statur war. Bekleidet soll er mit einer dunklen Sportjacke sowie einer schwarzen Basecap mit hellem Schild gewesen sein. Weitere Geschädigte oder Zeugen, sowie Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim sachbearbeitenden Polizeiposten Straubenhardt, unter der Telefonnummer 07082/8412 oder beim zuständigen Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912 0, zu melden.

Zur Vorbeugung der Taten, welche in sehr kurzer Zeit verübt werden können, rät die Polizei: -Vergewissern sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. (Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern) -Schließen Sie die Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios -Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. (Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollte beim Verlassen des Wagens entfernt werden -Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum -Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keinerlei Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Banu Kalay, Pressestelle

