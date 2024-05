Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Gartenlaube

Apolda (ots)

In der Nacht zum 23.05.2024 sind ein oder mehrere Unbekannte in die Kleingartenanlage in der Auenstraße in Apolda eingebrochen. Dort wurde ein Rasenmäher der Marke Henry und eine Kabeltrommel im Wert von ca. 250 Euro gestohlen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

