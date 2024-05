LPI-J: Fußgänger gestreift

Jena (ots) - Über die Terrassentür sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gillestraße eingebrochen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei erbeuteten sie hochwertige Medientechnik. Die Tat ereignete sich am Mittwoch im Zeitraum von 21:00 bis 23:00 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 03641 812464 oder per E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0131532/2024 entgegen. Rückfragen bitte ...

mehr