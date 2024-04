POL-GT: Gaststätteneinbruch in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit Mittwochmorgen (03.04.) wird der 85-jährige Theodor W. aus Rheda-Wiedenbrück vermisst. Der Senior lebt in einer betreuten Wohneinrichtung und wurde zuletzt am Dienstagabend (02.04.) an seiner Anschrift in der Wietingstraße gesehen. Herr W. ist auf Medikamente angewiesen und ist möglicherweise in einer hilflosen Lage. Ein Foto des Mannes ist auf dem landesweiten ...

mehr