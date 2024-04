POL-GT: Polizeieinsatz an der Benzstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Zwischen Freitagabend (29.03., 23:30 Uhr) und Samstagmorgen (30.03., 09:50 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kaspar-von-Zumbusch-Straße in Wiedenbrück zu gelangen. Sowohl an der Terrassen- als auch an der Hauseingangstür sowie an einem Fenster wurden Hebelmarken festgestellt. Der Einbruchsversuch misslang. Die Polizei Gütersloh sucht ...

