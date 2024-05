Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rollerfahrerin schwer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ohne die Vorfahrt zu beachten fuhr am Mittwochmittag ein Fahrzeugführer von einem Einkaufsmarkt auf die Christian-Eckardt-Straße in Richtung Bahnhofstraße auf. Die aus Richtung Bundesstraße kommende Fahrerin eines Motorrollers konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Die 17-jährige Rollerfahrerin verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

