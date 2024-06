Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand einer Lagerhalle - B 10-Sperrung dauert an

Pforzheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Feuer in einer gewerblich genutzten Halle ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Gegen 03:45 Uhr wurde die Polizei über einen Brandausbruch in einer Lagerhalle an der Eutinger Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen war bereits eine starke Rauchentwicklung am rund 6.000 qm großen Objekt erkennbar. Mit derzeitigem Sachstand ist die östliche Hälfte der Lagerhalle vom Brand betroffen. Dort angrenzende Wohngebäude im Eutiger Talweg wurden aufgrund der Rauchentwicklung zeitnah evakuiert, wobei die rund zehn betroffenen Personen vor Ort betreut wurden. Die Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an. Nach bisherigem Stand wurde niemand verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang noch unbekannt. Die angrenzende Bundesstraße B 10 musste für die Dauer der Löscharbeiten im nördlichen Bereich zwischen Abzweig Kanzlerstraße und aus Pforzheim kommend auf Höhe Hohwiesenweg gesperrt werden. Mit derzeitigem Stand werden die Lösch- und Reinigungsarbeiten weiterhin andauern, so dass noch nicht absehbar ist, wann die B 10 wieder befahren werden kann.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem auch zur Höhe des Gesamtschadens und zu den Gegenständen, die in der Halle gelagert wurden, übernimmt der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Nord. Aufgrund dessen werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

