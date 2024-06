POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Fahrer unter Beeinflussung von Alkohol und Drogen geflüchtet

Freudenstadt (ots) - Von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tankstelle in Freudenstadt überfallen worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat am Dienstag gegen 01:00 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt und forderte von der Kassiererin die ...

