Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Birkenweg in Appelhülsen am Mittwoch (31.01.24) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.55 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie flüchteten mit Schmuck.

Zwischen 13.50 Uhr und 19.20 Uhr sind Einbrecher am Mittwoch (31.01.24) in ein Haus an der Kampstraße in Nottuln eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf. Derzeit ist über mögliche Beute nichts bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell