Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Informationsveranstaltungen zum Safer Internet Day 2024

Coesfeld (ots)

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, und doch kommt es immer wieder zu Straftaten, von denen auch Kinder betroffen sind. Darum gibt es seit 2004 den "Safer Internet Day". Dieser soll das Bewusstsein für mehr Online-Sicherheit schärfen und einen Beitrag für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche leisten. Er findet jährlich dienstags in der zweiten Februarwoche statt, der 2024 auf den 6. Februar fällt.

Gerade Kinder und Jugendliche benötigen besonderen Schutz und Aufklärung über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen. Passend dazu lädt die Kreispolizei Coesfeld zu ihrer Informationsveranstaltung "sounds wrong - Gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen" ein. Der erste Termin der Veranstaltung findet direkt am Safer Internet Day (6. Februar) von 16:30 bis 17:15 Uhr statt, der zweite am 10. Februar von 11 bis 11:45 Uhr. Veranstaltungsort ist die Beratungsstelle der Kriminalpolizei in der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Vorträge der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle knüpfen an dem übergeordneten Thema "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" der Initiative Klicksafe an, die den "Safer Internet Day" in Deutschland organisiert.

Zusätzliches Informationsmaterial bietet die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ an.

Allgemeine Informationen finden sich unter https://www.klicksafe.de/termine/safer-internet-day2024.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell