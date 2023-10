Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde a.B.

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Dienstgebäude

Lübeck (ots)

Aktuell ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizeistation Schönwalde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat am Samstagabend (21.10.), gegen 23 Uhr. Eine unbekannte, männliche Person hat offensichtlich unter Zuhilfenahme eines massiven Gegenstandes die Scheiben der Eingangstür und Fenster der Polizeiwache erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der mit einer grauen Jacke bekleidete Täter zu Fuß in Richtung Kasseedorf.

Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Zur Aufklärung des Geschehens werden weitere Zeugen gesucht, die am Samstagabend, zwischen 22:30 Uhr und 23 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04528-510 oder per E-Mail unter Schoenwalde.Pst@polizei.landsh.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell