Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14. Juni 2024, 11:15 Uhr: Mutmaßliche Einbrecher in Haft

Straubenhardt (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl in Straubenhardt-Feldrennach (Enzkreis) am 13.06.2024 sind nach Ermittlungen am vergangenen Freitag im Landkreis Emmendingen drei Tatverdächtige durch Polizeibeamte festgenommen worden. Bei den Männern konnten auch Hinweise auf weitere Eigentumsdelikte erlangt werden. Die Ermittlungen dauern insoweit noch an. Die dringend Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die ausführliche Pressemitteilung vom Polizeipräsidium Ludwigsburg hierzu gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5801886

Banu Kalay, Pressestelle

