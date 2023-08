POL-HA: Diverse Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots) - In Boele mussten Polizisten am Samstag (26.08.) einen 39-Jährigen in Gewahrsam nehmen, der in einem Mehrfamilienhaus randalierte und seine Ex-Partnerin sowie einen Zeugen mit dem Tode bedrohte. Gegen 22.40 Uhr verständigte die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes die Polizei. Sie gab an, dass der 39-Jährige sich lautstark im Hausflur aufhielt, sie habe vergeblich versucht ihn zu beruhigen. In der ...

mehr