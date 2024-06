Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung in einer Bar - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz von Pfefferspray ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Pforzheimer Südweststadt gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Donnerstag gegen 00:30 Uhr in einer Gaststätte in der Jahnstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll eine bislang unbekannte Frau gegen einen 33-jährigen Geschädigten Pfefferspray eingesetzt haben.

Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung stellte die Auseinandersetzung, welche sich zu diesem Zeitpunkt in den Außenbereich verlagert hatte, fest. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täterin sowie weitere Personen vom Ort des Geschehens.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 3311 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell